Avis aux médias : Les élus du PLQ Enrico Ciccone et Désirée McGraw, en tournée en Estrie

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole du PLQ en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie ainsi qu'en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Enrico Ciccone, et la porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de l'Estrie, Désirée McGraw, seront en tournée dans la région, ce vendredi 24 avril.

Les élus libéraux profiteront de leur présence pour visiter le Conseil Sport Loisir de l'Estrie et les installations athlétiques de l'Université Bishop's en matinée, puis le Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie en début d'après-midi. Ils termineront la journée avec une visite et une rencontre du Bishop's College, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Enrico Ciccone et Désirée McGraw seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]