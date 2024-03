AVIS AUX MÉDIAS - Les dangers de la privatisation des services publics d'électricité

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - À la suite de la présentation du budget provincial déficitaire par le ministre Éric Girard ce mardi, des experts présenteront les conséquences de la privatisation des services publics d'électricité sur les revenus du gouvernement à l'aide de nouvelles données en preuve de l'Institut de recherche en économie contemporaine, de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques et de Jean-François Blain, analyste senior en énergie.

« Malheureusement, l'entêtement idéologique du gouvernement Legault prive les finances publiques des ressources nécessaires en délaissant de plus en plus la production d'électricité au privé. Nous dénonçons ces décisions politiques qui feront reculer le Québec d'un point de vue socioéconomique », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec, qui représente 16 000 personnes salariées chez Hydro-Québec.

Le colloque d'une demi-journée organisé par le SCFP accueillera des centaines de participantes et participants intéressés par la question suivante : serons-nous réellement maîtres chez nous si nous privatisons les services publics d'électricité?

Prenez note que l'événement sera diffusé sur Facebook Live du SCFP-Québec.

Quoi: Colloque sur les dangers de la privatisation des services publics d'électricité

Quand: Jeudi 14 mars 2024, de 9 h à 12 h

Où: Palais des congrès de Montréal situé au 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, Québec, H2Z 1H5

