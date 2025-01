AVIS AUX MÉDIAS - Les cols bleus de Montréal manifestent pour négocier

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) exprime sa profonde frustration face au second report des négociations pour le renouvellement de leur convention collective. Ils manifesteront ce matin lors du Conseil exécutif pour que la classe politique entende leur insatisfaction.

« Malgré des mois d'attente et de patience, l'employeur continue de repousser les discussions, ce qui alimente un climat d'incertitude et de mécontentement chez les travailleuses et les travailleurs. Depuis novembre, les négociations sont sans cesse reportées faute de mandat. L'administration doit cesser de jouer la montre et passer enfin à l'action», déclare Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Quoi : Manifestation du Syndicat des cols bleus de Montréal

Quand : Mercredi le 29 janvier à 8h

Où : La mairie de Montréal, 275 Rue Notre Dame E, Montréal, QC H2Y 4B7

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024, et les négociations, censées débuter en novembre 2024, sont encore retardées et l'Administration de Projet Montréal n'est pas en mesure de confirmer quand elle sera prête.

Le SCFP représente environ 141 000 membres au Québec, dont près de 37 500 employés municipaux. Il est présent dans plusieurs secteurs, notamment les services municipaux, l'éducation, les universités, la santé et les transports.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]