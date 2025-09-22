AVIS AUX MÉDIAS - Les cols bleus de Montréal manifestent

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) s'invite au conseil municipal de Montréal. Les cols bleus manifesteront devant l'hôtel de ville ce soir pour rappeler aux personnes élues qu'ils sont toujours sans contrat de travail et qu'il serait possible de régler rapidement s'il y avait une volonté politique.

Les élections municipales viennent d'être lancées et ces syndiqué(e)s veulent que les élu(e)s sachent qu'ils ont l'intention de s'en mêler.

« C'est une vraie risée. Il y a de nos membres qui sont obligés d'occuper deux à trois emplois. Nos cols bleus s'appauvrissent et c'est inacceptable vu le rôle essentiel qu'ils ont pour notre ville », de dénoncer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Les cols bleus de Montréal ont en main un mandat pour exercer des moyens de pression pouvant aller à la grève générale illimitée, voté à 98 % le 6 septembre dernier.

Quoi : Manifestation du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301)

Quand : Lundi 22 septembre, de 16 h à 18 h

Où : Hôtel de ville de Montréal, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 4B7

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024. Le SCFP 301 représente 6600 travailleuses et travailleurs à la Ville de Montréal.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

