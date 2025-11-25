Avis aux médias - Les Carabins signeront le Livre d'or de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, accueillera les Carabins de l'Université de Montréal à l'hôtel de ville pour souligner leurs victoires aux championnats canadiens de soccer et de football (équipe féminine et masculine).

Les membres des médias sont invités à assister à cet événement protocolaire, au cours duquel les athlètes signeront le Livre d'or de la Ville de Montréal

Date :

Le mercredi 26 novembre 2025


Heure :

16 h


Lieu :

Hôtel de ville de Montréal

Hall d'honneur

275, rue Notre-Dame E., Montréal, QC H2Y 4B7

Les journalistes qui souhaitent participer sont invités à confirmer leur présence.

