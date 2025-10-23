OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00 Le premier ministre partira pour Kuala Lumpur, en Malaisie, pour participer

au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool

