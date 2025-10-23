Avis aux médias - Le vendredi 24 octobre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

23 oct, 2025, 21:01 ET

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00

Le premier ministre partira pour Kuala Lumpur, en Malaisie, pour participer
au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). 




Note à l'intention des médias :
•  Prise d'images pool 

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada