23 oct, 2025, 21:01 ET
OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre partira pour Kuala Lumpur, en Malaisie, pour participer
Note à l'intention des médias :
