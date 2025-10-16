Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Région du Niagara (Ontario)
11 h 15
Le premier ministre visitera un poste frontalier. Il sera accompagné du ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree.
Note à l'intention des médias :
Kitchener (Ontario)
14 h 45
Le premier ministre participera à l'Oktoberfest.
Note à l'intention des médias :
Brampton (Ontario)
20 h 00
Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion d'un événement marquant la célébration de Diwali.
Notes à l'intention des médias :
