16 oct, 2025

OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région du Niagara (Ontario)



11 h 15

Le premier ministre visitera un poste frontalier. Il sera accompagné du ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Kitchener (Ontario)



14 h 45

Le premier ministre participera à l'Oktoberfest.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Brampton (Ontario)



20 h 00

Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion d'un événement marquant la célébration de Diwali.




Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 19 h 00.

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

