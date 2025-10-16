Région du Niagara (Ontario)

Le premier ministre visitera un poste frontalier. Il sera accompagné du ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre participera à l'Oktoberfest.

Note à l'intention des médias :

Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion d'un événement marquant la célébration de Diwali.



