15 janv, 2026, 08:00 ET
OTTAWA, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Beijing (République populaire de Chine)
11 h 00
Le premier ministre rencontrera le président de la Chine, Xi Jinping.
Note à l'intention des médias :
• Prise d'images pool au début de la rencontre
11 h 45
Le premier ministre participera à un déjeuner officiel donné par le président de la Chine, Xi Jinping.
Fermé aux médias
16 h 00
Le premier ministre tiendra un point de presse.
Note à l'intention des médias :
• Couverture libre
19 h 00
Le premier ministre participera à un dîner de gala donné par le Conseil d'affaires Canada-Chine et y prononcera un mot d'ouverture.
Note à l'intention des médias :
• Couverture libre durant le mot d'ouverture du premier ministre
