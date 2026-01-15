Avis aux médias - Le vendredi 16 janvier 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

15 janv, 2026

OTTAWA, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - 

Beijing (République populaire de Chine)

11 h 00           

Le premier ministre rencontrera le président de la Chine, Xi Jinping.



     •  Prise d'images pool au début de la rencontre


11 h 45           

Le premier ministre participera à un déjeuner officiel donné par le président de la Chine, Xi Jinping.

 

16 h 00           

Le premier ministre tiendra un point de presse.

 

     •  Couverture libre


19 h 00           

Le premier ministre participera à un dîner de gala donné par le Conseil d'affaires Canada-Chine et y prononcera un mot d'ouverture.

 

     •  Couverture libre durant le mot d'ouverture du premier ministre

Cabinet du Premier ministre du Canada

