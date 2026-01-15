OTTAWA, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Beijing (République populaire de Chine)

11 h 00 Le premier ministre rencontrera le président de la Chine, Xi Jinping.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



11 h 45 Le premier ministre participera à un déjeuner officiel donné par le président de la Chine, Xi Jinping.

Fermé aux médias



16 h 00 Le premier ministre tiendra un point de presse.

Note à l'intention des médias :

• Couverture libre



19 h 00 Le premier ministre participera à un dîner de gala donné par le Conseil d'affaires Canada-Chine et y prononcera un mot d'ouverture.

Note à l'intention des médias :

• Couverture libre durant le mot d'ouverture du premier ministre

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias