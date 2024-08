Avis aux medias - Le syndicat des Autobus des Cantons manifeste au Centre de services scolaire

SHERBROOKE, QC, le 19 août 2024 /CNW/ - Ce mardi 20 août au matin, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN et ses allié-es manifesteront devant le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Les médias y sont invités dès 8 h 15.

Qui : Caroline Senneville, présidente de la CSN

Josée Dubé, vice-présidente de la FEESP-CSN

Julie Bolduc, trésorière du Conseil central des syndicats nationaux de

l'Estrie-CSN Quoi : Manifestation Quand : Mardi 20 août 2024 à 8 h 15 Où : Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

2955, boul. de l'Université

Sherbrooke (Qc)

J1K 2Y3

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN rassemble environ 60 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats et quelque 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Martin Petit, 514 894-1326, [email protected]