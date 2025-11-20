TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Lundi, le 24 novembre 2025, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, participera à un entretien informel et tiendra un point de presse dans le cadre de la conférence The Future of Insurance.

Le surintendant Routledge participera à une discussion (en anglais seulement) intitulée «Regulating Risk in an Age of Disruption » (Réglementer les risques à l'ère des bouleversements).

Cette session explorera comment une surveillance intelligente et axée sur les risques peut permettre aux assureurs d'anticiper la volatilité et de tirer parti de l'IA et des données tout en préservant la confiance du public.

Quoi: Entretien informel et point de presse avec Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Date et heure: Lundi 24 novembre 2025, de 14 h à 14 h 25 pour l'entretien informel, le point de presse aura lieu immédiatement après

Lieu: Marriott Downtown au CF Toronto Eaton Centre, 525 rue Bay, Toronto, (Ontario)

Inscription: Les journalistes peuvent s'inscrire à cet événement en envoyant un courriel à [email protected] avant le 21 novembre à 17 h (HE).

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) @BSIFCanada.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, [email protected], 343-550-9373