OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Le 25 septembre 2025, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, participera à un entretien informel au Forum CBA-IIF Canada 2025 à Toronto.

Le surintendant se joindra à Anthony Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens, pour une discussion animée sur les risques, la résilience et la réinvention du système financier canadien.

Quoi : Entretien informel avec Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Quand : Le jeudi 25 septembre 2025, de 14 h à 14 h 25 (HE)

Où : Virtuel

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à cet événement en écrivant à l'adresse [email protected] d'ici le 23 septembre 2025, 17 h, HE

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Personnes-ressources : Relations avec les médias du BSIF, [email protected], 343-550-9373