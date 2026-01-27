Avis aux médias - Journée de la première Publication trimestrielle de 2026 du BSIF - Point de presse technique English
27 janv, 2026, 10:01 ET
OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Le jeudi 29 janvier 2026, Theresa Hinz, directrice administrative, Politiques et Réponse aux risques, au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), tiendront un point de presse technique à l'intention des médias sur les publications qui seront diffusées lors de la première Journée de la Publication trimestrielle de 2026 du BSIF.
Les publications suivantes seront diffusées :
- Document consultatif sur la gestion du risque de crédit
- Document consultatif sur la responsabilisation des cadres dirigeants
- Version finale de la ligne directrice Normes de liquidité (NL) (2026)
Le BSIF fournira également des mises à jour sur l'état des projets suivants :
- Guide sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP)
- Limites associées au ratio prêt-revenu (RPR)
Quoi : Point de presse technique (les propos pourront être attribués à leurs auteurs)
Date et heure : Jeudi 29 janvier 2026, de 10 h à 10 h 45 (HE)
Où : Sur Zoom
Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à ce point de presse en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] d'ici le 28 janvier 2026 à 17 h (HE). Ils recevront les informations de connexion à la vidéoconférence après l'inscription.
Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, [email protected], 343-550-9373
