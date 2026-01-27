À l'attention des responsables des affectations, des rédacteurs et des journalistes

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Le jeudi 29 janvier 2026, Theresa Hinz, directrice administrative, Politiques et Réponse aux risques, au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), tiendront un point de presse technique à l'intention des médias sur les publications qui seront diffusées lors de la première Journée de la Publication trimestrielle de 2026 du BSIF.

Les publications suivantes seront diffusées :

Document consultatif sur la gestion du risque de crédit

Document consultatif sur la responsabilisation des cadres dirigeants

Version finale de la ligne directrice Normes de liquidité (NL) (2026)

Le BSIF fournira également des mises à jour sur l'état des projets suivants :

Guide sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Limites associées au ratio prêt-revenu (RPR)

Quoi : Point de presse technique (les propos pourront être attribués à leurs auteurs)

Date et heure : Jeudi 29 janvier 2026, de 10 h à 10 h 45 (HE)

Où : Sur Zoom

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à ce point de presse en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] d'ici le 28 janvier 2026 à 17 h (HE). Ils recevront les informations de connexion à la vidéoconférence après l'inscription.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, [email protected], 343-550-9373