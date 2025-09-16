OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le 18 septembre 2025, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, prendra part à un entretien informel à l'occasion de la Conférence nationale de l'assurance du Canada (CNAC) 2025 à Gatineau (Québec).

Quoi : Entretien informel avec Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Quand : de 9 h 30 à 10 h 35, HE

Où : Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec)

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à cet événement en écrivant à l'adresse [email protected] d'ici le 17 septembre 2025, 17 h, HE

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Personne-ressource: Relations Médias du BSIF, [email protected], 343-550-9373