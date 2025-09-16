Avis aux médias - Le surintendant Routledge participera à un entretien informel à l'occasion de la CNAC 2025 English
Nouvelles fournies parBureau du surintendant des institutions financières
16 sept, 2025, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le 18 septembre 2025, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, prendra part à un entretien informel à l'occasion de la Conférence nationale de l'assurance du Canada (CNAC) 2025 à Gatineau (Québec).
Quoi : Entretien informel avec Peter Routledge, surintendant des institutions financières
Quand : de 9 h 30 à 10 h 35, HE
Où : Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec)
Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à cet événement en écrivant à l'adresse [email protected] d'ici le 17 septembre 2025, 17 h, HE
SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières
Personne-ressource: Relations Médias du BSIF, [email protected], 343-550-9373
