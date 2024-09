LOUISBOURG, NS, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso, commémorera la remise en état du phare de Louisbourg lors d'une cérémonie d'inauguration à Louisbourg, en Nouvelle-Écosse.

M. Kelloway fera l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Voici les détails :

Date : Le samedi 14 septembre 2024



Heure : 11 h (HAA)

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HAA).



Lieu : Phare de Louisbourg

555, chemin Havenside

Louisbourg (Nouvelle-Écosse)

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et RSVP : Adam Young, Agent, communications et relations publiques (intérimaire), Unité de gestion du Cap-Breton, [email protected], 902‑574‑8206