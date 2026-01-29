NEW DELHI, le 29 janv. 2026 /CNW/ - À l'heure où le Canada s'affaire à diversifier ses échanges commerciaux et à attirer de nouveaux investissements pour établir la plus forte économie du G7, notre priorité consiste à élargir le dialogue afin de maximiser les possibilités pour nos industries, par exemple en nouant des relations avec les marchés asiatiques ou en les renforçant de manière à établir des collaborations fiables et durables dans les domaines de l'énergie et des minéraux critiques.

L'Inde figure parmi les plus grandes économies mondiales, et tout indique que sa demande énergétique connaîtra la croissance la plus marquée au monde d'ici 2030, ce qui nous donne une belle occasion de fournir à nos partenaires et clients indiens des ressources canadiennes de tout premier ordre, à bas coûts et à faible émission de carbone.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a conclu son voyage en Inde, où il a participé à l'India Energy Week et rencontré les dirigeants de grandes sociétés énergétiques indiennes et ses homologues indiens pour discuter d'occasions d'intensifier le commerce et les investissements bilatéraux.

Pendant l'India Energy Week, M. Hodgson a relancé le dialogue ministériel Canada-Inde sur l'énergie avec le ministre du Pétrole et du Gaz naturel de l'Inde, Hardeep Singh Puri, et il a approuvé le plan d'action du dialogue. Ces gestes marquent un premier pas essentiel pour le Canada vers une relation bilatérale durable et coopérative avec l'Inde, qui ouvrira un important canal de discussions suivies pour faire progresser des projets énergétiques canado-indiens, d'éventuels accords d'approvisionnement à long terme, des co-entreprises, des ententes entre entreprises et des investissements ciblés.

Au terme de discussions sur des investissements indiens et d'éventuels accords d'écoulement d'énergie et de minéraux canadiens, les ministres ont publié une déclaration commune sur la coopération énergétique afin de réaffirmer d'une part la complémentarité des atouts des secteurs de l'énergie et des ressources naturelles du Canada et de l'Inde - le premier à titre de fournisseur et la seconde à titre de pays confronté à une croissance de la demande intérieure - et d'autre part notre volonté commune d'encourager l'investissement dans les énergies classiques dans les deux pays.

Le ministre Hodgson a rencontré le secrétaire du ministère des Mines de l'Inde, Piyush Goyal, à New Delhi à la suite de sa participation à l'India Energy Week. Le ministre et le secrétaire ont convenu d'officialiser la coopération canado-indienne dans le domaine des minéraux critiques au cours des prochaines semaines, notamment par l'envoi d'une délégation de hauts responsables gouvernementaux et de chefs d'entreprises de l'Inde au congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, qui aura lieu à Toronto, en mars 2026.

Le Canada possède les ressources dont le monde a besoin, qu'il s'agisse d'énergie classique ou propre ou de minéraux critiques, et nous tirons parti de ces atouts pour forger des alliances avec des acteurs importants à l'échelle mondiale - ce qui permet d'ouvrir des possibilités économiques chez nous pour contribuer à faire de notre pays une superpuissance économique mondiale. Compte tenu des possibilités offertes par un renforcement des coopérations économiques, la participation du Canada à l'India Energy Week contribue à entretenir une dynamique positive et un dialogue suivi avec l'Inde pour favoriser la fiabilité des chaînes d'approvisionnement et une stabilité stratégique, au profit des deux pays.

« Comme le dit le premier ministre Carney, nous sommes en pleine rupture, et non en pleine transition. Cela signifie que nous devons agir rapidement pour développer et renforcer nos partenariats partout sur la planète et utiliser les ressources et les avantages naturels dont nous disposons pour bâtir un Canada fort. L'Inde, l'une des plus grandes économies mondiales, qui connaît aussi l'une des croissances les plus rapides au monde, voit dans le Canada un éventuel fournisseur d'énergie et de minéraux. Je suis ravi de collaborer avec l'Inde pour créer des partenariats qui favorisent le commerce et les investissements bilatéraux, la sécurité énergétique mondiale et la transition vers l'énergie propre, et qui génèrent des revenus que le Canada pourra utiliser pour payer les services publics dont nous avons besoin. D'où l'intérêt d'être une superpuissance énergétique. »

Il y a une forte convergence entre les ambitions de l'Inde et la volonté du Canada d'entreprendre à nouveau de grands projets d'énergie et de ressources naturelles, dont le gaz naturel liquéfié et les investissements récents dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques du G7.

Il est essentiel pour le Canada de rebâtir sa relation avec l'Inde pour atteindre l'objectif du premier ministre de doubler les exportations hors États-Unis d'ici 2035.

