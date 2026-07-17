Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Osborne soulignera le soutien plus généreux accordé aux familles dans le cadre de l'Allocation canadienne pour enfants

OTTAWA, ON, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor, Tom Osborne, sera à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui réduit les coûts pour les familles de partout au Canada.

L'annonce est faite au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse).

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Remarques à l'intention des médias : Pour vous inscrire, écrivez à [email protected] en indiquant votre nom et le média.

Date

Le 20 juillet 2026

Heure (heure locale)

11 h 00 (HAT)

Endroit

BGC St. John's (anciennement connu sous le nom de Club des garçons et filles de St. John's)

25, cercle Buckmasters,

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

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SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média): Mohammad Kamal, Directeur des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]