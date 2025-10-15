WINNIPEG, MB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, tiendra une conférence de presse pour souligner les nouvelles mesures prises en vue de lutter contre la criminalité, protéger les Canadiens et bâtir des communautés plus sûres partout au pays.

Date : 16 octobre 2025

Heure : 11 h (heure normale du Centre)

Lieu : Palais législatif, 450, rue Broadway, salle 167, Winnipeg (Manitoba)

SOURCE Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement) : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet du leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]