Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Blois annoncera des fonds qui feront progresser l'énergie marémotrice English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
17 sept, 2025, 12:32 ET
WOLFVILLE, NS, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre, annoncera du financement pour l'avancement de l'énergie marémotrice. Un point de presse suivra.
Date : 19 septembre 2025
Heure : 14 h 00 (HA)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Gregory Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
