GATINEAU, QC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, sera à Etobicoke afin de faire une annonce avant la présentation du budget de 2025 au sujet des nouvelles mesures prises par le gouvernement du Canada pour appuyer les travailleurs canadiens.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 27 octobre 2025 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Section locale 721 d'Empress Ironworkers 909, avenue Kipling Etobicoke (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]