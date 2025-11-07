Avis aux médias - Le secrétaire d'État van Koeverden présentera les investissements prévus dans le budget fédéral pour la Stratégie de compétitivité climatique du Canada English
07 nov, 2025, 16:59 ET
Le gouvernement du Canada prend des mesures pour bâtir une économie canadienne à faibles émissions de carbone
TORONTO, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), tiendra une activité à Toronto dimanche pour présenter les investissements prévus dans le budget fédéral qui visent à bâtir une économie canadienne à faibles émissions de carbone.
Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.
Voici les détails :
DATE :
Le dimanche 9 novembre 2025
HEURE :
16 h
Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le samedi 8 novembre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Fair, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]
