HAMILTON, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, annoncera l'approbation de principe d'un nouvel entrepôt d'attente à Hamilton, ON. Le Secrétaire d'État sera accompagné de représentants de l'Agence des services frontaliers du Canada, de l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa et du terminal à conteneurs de Hamilton.

Date : 1er avril 2026 Heure : 10h30. Lieu : 1133, Industrial Drive

Hamilton, ON

L8L 0B2

Les représentants des médias souhaitant assister à l'annonce doivent s'inscrire en contactant [email protected], en indiquant leur nom, leur organisation, leur courriel et leur numéro de téléphone, avant le 31 mars 2026, 16h30 (HE) afin d'obtenir les consignes de stationnement.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Pour les informations médias : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected]; Kelly Noseworthy Hamilton-Oshawa, Port Authority [email protected]