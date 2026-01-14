L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna, annoncera le financement d'un programme de formation artistique visant à soutenir la prochaine génération d'artistes autochtones

KELOWNA, BC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna, annoncera jeudi le financement d'un programme national de formation artistique professionnelle pour les artistes autochtones. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 15 janvier 2026

HEURE :

13 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mercredi 14 janvier 2026. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

