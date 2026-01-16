REGINA, SK, le 16 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral pour aider à faire progresser le secteur de l'énergie nucléaire en Saskatchewan.

Date :

le 19 janvier 2026

Le secrétaire d’État Buckley Belanger annonce du soutien fédéral destiné au secteur de l’énergie nucléaire en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

13 h (HNC)

Endroit :

Innovation Saskatchewan R+T Park

140 - 10 promenade Research

Terrace Rotunda

Regina (Saskatchewan)

