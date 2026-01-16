Avis aux médias - Le secrétaire d'État Buckley Belanger annonce du soutien fédéral destiné au secteur de l'énergie nucléaire en Saskatchewan English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
16 janv, 2026, 12:00 ET
REGINA, SK, le 16 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral pour aider à faire progresser le secteur de l'énergie nucléaire en Saskatchewan.
Date :
le 19 janvier 2026
Heure :
13 h (HNC)
Endroit :
Innovation Saskatchewan R+T Park
140 - 10 promenade Research
Terrace Rotunda
Regina (Saskatchewan)
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personne-ressource : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753
