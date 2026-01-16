Avis aux médias - Le secrétaire d'État Buckley Belanger annonce du soutien fédéral destiné au secteur de l'énergie nucléaire en Saskatchewan English

Nouvelles fournies par

Développement économique Canada pour les Prairies

16 janv, 2026, 12:00 ET

REGINA, SK, le 16 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral pour aider à faire progresser le secteur de l'énergie nucléaire en Saskatchewan.

Date :
le 19 janvier 2026

Continue Reading
Le secrétaire d’État Buckley Belanger annonce du soutien fédéral destiné au secteur de l’énergie nucléaire en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)
Le secrétaire d’État Buckley Belanger annonce du soutien fédéral destiné au secteur de l’énergie nucléaire en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :
13 h (HNC)

Endroit :
Innovation Saskatchewan R+T Park
140 - 10 promenade Research
Terrace Rotunda
Regina (Saskatchewan)

Restez branchés
Suivez PrairiesCan sur FacebookInstagramLinkedIn et X
Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378 
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personne-ressource : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753

Profil de l'entreprise

Développement économique Canada pour les Prairies