AVIS AUX MÉDIAS - Le Secrétaire d'État Belanger fera une annonce importante concernant le recours collectif de l'école de l'Île-à-la-Crosse English
Nouvelles fournies parRelations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
28 janv, 2026, 16:14 ET
ÎLE-À-LA-CROSSE, SK, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Buckley Belanger, Secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, joint des plaignants, annoncera une étape importante dans le recours collectif de l'école de l'Île-à-la-Crosse.
Date : 29 janvier 2026
Heure : 11h00 HC
Lieu : Sakitawak Entertainment Centre
Lien Google Maps pour Sakitawak Entertainment Centre (ce lien mène à l'extérieur de Canada.ca)
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC, à [email protected], pour confirmer leur présence à l'événement.
Suivez-nous sur X :
GouvCan -- Autochtones
(https://twitter.com/GCAutochtones)
SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Pour plus de renseignements : Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Buckley Belanger, Secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-291-2700; Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]
Partager cet article