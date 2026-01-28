ÎLE-À-LA-CROSSE, SK, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Buckley Belanger, Secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, joint des plaignants, annoncera une étape importante dans le recours collectif de l'école de l'Île-à-la-Crosse.

Date : 29 janvier 2026

Heure : 11h00 HC

Lieu : Sakitawak Entertainment Centre

Lien Google Maps pour Sakitawak Entertainment Centre (ce lien mène à l'extérieur de Canada.ca)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC, à [email protected], pour confirmer leur présence à l'événement.

Pour plus de renseignements : Connor Burton, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Buckley Belanger, Secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-291-2700; Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]