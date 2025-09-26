Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Londres (Royaume-Uni)
|
|
9 h 30
|
Le premier ministre participera à un déjeuner de travail avec des dirigeants d'entreprise et du secteur de l'investissement.
|
|
|
|
Fermé aux médias
|
|
|
11 h 15
|
Le premier ministre tiendra un point de presse.
|
|
|
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
|
16 h 00
|
Le premier ministre assistera à la finale de la Coupe du monde de rugby féminin pour y encourager l'équipe canadienne.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
