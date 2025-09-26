Londres (Royaume-Uni)





9 h 30 Le premier ministre participera à un déjeuner de travail avec des dirigeants d'entreprise et du secteur de l'investissement.









Fermé aux médias







11 h 15 Le premier ministre tiendra un point de presse.









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.

16 h 00 Le premier ministre assistera à la finale de la Coupe du monde de rugby féminin pour y encourager l'équipe canadienne.









Note à l'intention des médias :