26 sept, 2025

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Londres (Royaume-Uni)


9 h 30            

Le premier ministre participera à un déjeuner de travail avec des dirigeants d'entreprise et du secteur de l'investissement.




Fermé aux médias



11 h 15           

Le premier ministre tiendra un point de presse.




Notes à l'intention des médias : 


  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.

16 h 00           

Le premier ministre assistera à la finale de la Coupe du monde de rugby féminin pour y encourager l'équipe canadienne.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool

