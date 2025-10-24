OTTAWA, ON, le 24 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Kuala Lumpur (Malaisie)



23 h 30 Le premier ministre arrivera à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour assister au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

