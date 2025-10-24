Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
24 oct, 2025, 21:52 ET
OTTAWA, ON, le 24 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Kuala Lumpur (Malaisie)
|
|
|
23 h 30
|
Le premier ministre arrivera à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour assister au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article