OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025

Johannesburg (Afrique du Sud)





9 h 15 Le premier ministre sera accueilli par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.





Note à l'intention des médias :

Photographes officiels et diffuseur hôte



9 h 20 Le premier ministre rencontrera la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala.





Fermé aux médias



9 h 30 Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.





Note à l'intention des médias :

Photographes officiels seulement



10 h 15 Le premier ministre participera à la première séance de travail du G20.





Note à l'intention des médias :

Diffuseur hôte seulement



12 h 30 Le premier ministre participera à un déjeuner de travail des dirigeants du G20.





Fermé aux médias



13 h 45 Le premier ministre participera à la photo de famille officielle.





Note à l'intention des médias :

• Photographes officiels et diffuseur hôte



14 h 10 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Vietnam, Phạm Minh Chính, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.





Note à l'intention des médias :

Photographes officiels seulement



14 h 45 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness.





Fermé aux médias



15 h 00 Le premier ministre participera à la deuxième séance de travail du G20.





Note à l'intention des médias :

Diffuseur hôte seulement



16 h 30 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre.





Note à l'intention des médias :

Photographes officiels seulement



17 h 00 Le premier ministre rencontrera le chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz.





Note à l'intention des médias :

Photographes officiels seulement



17 h 45 Le premier ministre rencontrera la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.





Note à l'intention des médias :

Photographes officiels seulement



18 h 15 Le premier ministre participera au dîner des dirigeants du G20 donné par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.





Fermé aux médias



20 h 35 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

