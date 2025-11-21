Avis aux médias - Le samedi 22 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

21 nov, 2025, 14:26 ET

OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Johannesburg (Afrique du Sud)



9 h 15             

Le premier ministre sera accueilli par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes officiels et diffuseur hôte

 


9 h 20             

Le premier ministre rencontrera la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala.



Fermé aux médias


9 h 30             

Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes officiels seulement

 


10 h 15           

Le premier ministre participera à la première séance de travail du G20.



Note à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte seulement

 


12 h 30           

Le premier ministre participera à un déjeuner de travail des dirigeants du G20.



Fermé aux médias


13 h 45           

Le premier ministre participera à la photo de famille officielle.



Note à l'intention des médias :

•  Photographes officiels et diffuseur hôte


14 h 10           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Vietnam, Phạm Minh Chính, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes officiels seulement

 


14 h 45           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness.



Fermé aux médias


15 h 00           

Le premier ministre participera à la deuxième séance de travail du G20.



Note à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte seulement

 


16 h 30           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes officiels seulement

 


17 h 00           

Le premier ministre rencontrera le chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes officiels seulement

 


17 h 45           

Le premier ministre rencontrera la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes officiels seulement

 


18 h 15           

Le premier ministre participera au dîner des dirigeants du G20 donné par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.



Fermé aux médias


20 h 35           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

 

