21 nov, 2025, 14:26 ET
OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Johannesburg (Afrique du Sud)
|
9 h 15
|
Le premier ministre sera accueilli par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
9 h 20
|
Le premier ministre rencontrera la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala.
|
Fermé aux médias
|
9 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
10 h 15
|
Le premier ministre participera à la première séance de travail du G20.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
12 h 30
|
Le premier ministre participera à un déjeuner de travail des dirigeants du G20.
|
Fermé aux médias
|
13 h 45
|
Le premier ministre participera à la photo de famille officielle.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Photographes officiels et diffuseur hôte
|
14 h 10
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Vietnam, Phạm Minh Chính, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
14 h 45
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness.
|
Fermé aux médias
|
15 h 00
|
Le premier ministre participera à la deuxième séance de travail du G20.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
16 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
17 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
17 h 45
|
Le premier ministre rencontrera la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
18 h 15
|
Le premier ministre participera au dîner des dirigeants du G20 donné par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.
|
Fermé aux médias
|
20 h 35
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.
|
Note à l'intention des médias :
|
