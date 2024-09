GASPÉ, QC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance ainsi que Parcs Canada vous invitent à un événement pour célébrer une distinction remportée dans le cadre des Prix d'excellence du Président et directeur général de Parcs Canada 2024 et rendre hommage à Mme Marie-Laure Rochefort.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le jeudi 19 septembre 2024



Heure: 10 h 30 HAE

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 10h15 (HAE).



Lieu: Centre d'accueil et de découverte

1438, boulevard de Cap-des-Rosiers

Secteur Nord du parc national Forillon

Gaspé (Québec)

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et R.S.V.P. : Michel Queenton, Unité de gestion de la Gaspésie, Parcs Canada, [email protected], 418 360-6222; Autre contact média: Hermeline Smith, Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance, [email protected], 418 360-3377