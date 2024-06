AVIS AUX MÉDIAS - Le Québec accueille une mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la Francophonie

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Martine Biron, invite les représentants des médias à une conférence de presse. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo.

Note aux médias : Les membres des médias qui souhaitent participer à cet événement doivent s'inscrire avant 9 h (HNE) le 11 juin 2024, en envoyant un courriel à [email protected].

Date : Mardi 11 juin 2024



Heure : 10 h 45



Lieu : Montréal





** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

En plus d'une conférence de presse, la mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la Francophonie propose un forum économique de haut niveau, des rencontres d'affaires entre entreprises, incluant un accompagnement personnalisé, des visites d'entreprises et des occasions de réseautage. Vous trouverez le programme via ce lien : https://missions-economiques.quebec.francophonie.org/content/memo-programme.

Les membres des médias qui souhaitent participer aux différents événements de la mission doivent s'accréditer ici :

https://missions-economiques.quebec.francophonie.org/content/accreditation-medias

Ils auront la possibilité de réaliser des entrevues sur place.

Pour toute information supplémentaire sur le programme de la mission et l'accréditation de celle-ci :

