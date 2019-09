Avis aux médias - Le président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens participera au Toronto Global Forum

L'ABC, partenaire en littératie financière du Forum de 2019, tiendra simultanément une table ronde au sujet de la littératie financière et de son impact sur le bien-être économique. Rehausser le niveau de littératie financière est une priorité de l'ABC qui offre un encadrement et des renseignements sur ce thème depuis des décennies. Principalement, l'ABC organise deux programmes de littératie financière gratuits et non commerciaux : Votre Argent-Étudiants et Votre Argent-Aînés.