/R E P R I S E -- Avis aux médias - Montréal inaugure son deuxième projet d'habitations modulaires avec accompagnement/

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et l'organisme Rue Action Prévention (RAP jeunesse) invitent les médias à l'inauguration du deuxième projet d'habitations modulaires avec accompagnement complété sur le territoire de la métropole.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Maude Théroux-Séguin, la ministre responsable de l'Habitation, Caroline Proulx, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, ainsi que la directrice habitation chez Rue Action Prévention, Paméla Simard, prendront part à cet événement.

Date : Le lundi 2 février 2026 Heure : 9 h 15

Le lieu où se tiendra le point de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

