/R E P R I S E -- Avis aux médias - Montréal inaugure son deuxième projet d'habitations modulaires avec accompagnement/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
02 févr, 2026, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et l'organisme Rue Action Prévention (RAP jeunesse) invitent les médias à l'inauguration du deuxième projet d'habitations modulaires avec accompagnement complété sur le territoire de la métropole.
La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Maude Théroux-Séguin, la ministre responsable de l'Habitation, Caroline Proulx, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, ainsi que la directrice habitation chez Rue Action Prévention, Paméla Simard, prendront part à cet événement.
|
Date :
|
Le lundi 2 février 2026
|
Heure :
|
9 h 15
Le lieu où se tiendra le point de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse principale de la mairesse, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article