Montréal inaugure son deuxième projet d'habitations modulaires avec accompagnement

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal a inauguré aujourd'hui son deuxième projet d'habitations modulaires avec accompagnement, situé au 50-150, Louvain Ouest. Ce nouvel hébergement sécuritaire pourra accueillir 30 personnes vulnérables souhaitant stabiliser leur situation résidentielle.

Réalisé grâce à l'appui financier des gouvernements du Canada et du Québec, ce projet est mis en œuvre en collaboration avec Rue Action Prévention Jeunesse (RAP Jeunesse). L'organisme déploiera sur place une équipe d'intervention psychosociale spécialisée qui accompagnera les résidentes et résidents dans leurs démarches de réinsertion en emploi et d'accès à un logement durable.

Un processus de triage et d'évaluation a été mis en place par RAP jeunesse, afin de sélectionner les personnes qui habiteront dans ces nouvelles unités. La Ville veillera, de concert avec son partenaire communautaire, à assurer une intégration harmonieuse de ce projet dans la communauté.

Les habitations modulaires ont été conçues en réutilisant les structures des bureaux de chantier utilisées par Hydro-Québec pour le projet de construction de la centrale hydroélectrique la Romaine, dans le Grand Nord du Québec. Ces modules ont été réaménagés en 27 chambres, auxquelles s'ajoutent bureaux et aires communes qui tiennent compte des besoins des personnes à loger. L'espace a été aménagé pour une clientèle mixte et destiné à des personnes seules ou en couple.

La Société d'habitation du Québec a investi 1,7 M$ pour permettre le développement de ces unités sur le site Louvain. Ce financement découle de l'Entente Canada-Québec dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. La Ville de Montréal a complété le montage financier en injectant 2,5 M$ dans le projet, notamment pour l'acquisition des bâtiments modulaires et pour la préparation du site. Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé un financement de 742 000 $ à RAP Jeunesse pour assurer le déploiement des services adaptés aux besoins des résidentes et résidents.

Citations

« L'itinérance et le logement sont au cœur de nos priorités comme administration. Avec ce deuxième site d'habitations modulaires avec accompagnement, on pose un geste concret et humain pour les Montréalaises et Montréalais en situation d'itinérance. Une trentaine de personnes sortent de la rue et ont un toit, de la stabilité, un accompagnement, et surtout, l'opportunité de reprendre leur vie en main. Ce projet démontre aussi la force de la collaboration, puisque c'est en travaillant tous ensemble : la Ville, les différents paliers gouvernementaux, les partenaires communautaires et les organismes locaux, qu'on arrive à des projets comme celui-ci. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« L'itinérance est une réalité bien présente dans nos quartiers. Aujourd'hui, nous en avons une meilleure compréhension et savons mieux intervenir à chaque étape pour cerner les besoins et offrir un meilleur accompagnement. Je tiens à souligner l'engagement précieux de RAP Jeunesse dans ce projet, et dans Ahuntsic-Cartierville. Présents dans le milieu depuis 20 ans, leur connaissance du territoire et leur approche permettront d'offrir un véritable accompagnement et d'amorcer une sortie stable, respectueuse et durable de l'itinérance. »

- Maude Théroux-Séguin, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

« Notre gouvernement prend des mesures décisives pour donner aux communautés les outils et les investissements dont elles ont besoin pour s'attaquer directement aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui démontre l'impact que nous pouvons avoir lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent, et constitue une étape importante pour renforcer nos communautés et bâtir un Canada plus résilient. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Construire plus et plus vite pour contrer la crise du logement, c'est entre autres sortir des sentiers battus et trouver des solutions imaginatives. Je salue la volonté de la Ville de Montréal d'offrir un hébergement et de la dignité à des personnes qui sont en situation d'itinérance. Notre gouvernement est fier d'épauler la Ville dans cette initiative en ajoutant une aide financière de 1,7 M$ pour la réalisation du site Louvain. »

- Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'accès à un logement sécuritaire, accompagné de services adaptés, est un levier essentiel pour améliorer la santé et le mieux-être des personnes en situation de grande vulnérabilité. Ce projet d'habitations modulaires, soutenu par notre gouvernement, illustre concrètement notre volonté d'agir sur les déterminants sociaux de la santé, en collaboration étroite avec les villes et le milieu communautaire. Grâce à l'accompagnement psychosocial offert sur place, nous créons des conditions propices à un cheminement vers la stabilité résidentielle et à des parcours durables vers la réinsertion. »

- Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Comme ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et de la Métropole où se concentre une part importante de l'itinérance au Québec, je sais à quel point il est essentiel de faire front commun pour répondre aux enjeux d'abordabilité et de dignité. Ce projet, né d'une collaboration étroite entre la Ville de Montréal, notre gouvernement et le milieu communautaire, permet d'offrir rapidement un logement sécuritaire et un accompagnement humain à des personnes en grande vulnérabilité. C'est ainsi que nous faisons une réelle différence sur le terrain. »

- Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Depuis près de vingt-cinq ans, RAP Jeunesse marche aux côtés des personnes les plus vulnérables du nord de l'île de Montréal. Avec le projet des habitations modulaires avec accompagnement à Louvain - connu sous le nom de La Station -, nous avons bâti un programme ancré dans la réalité de ceux qui vivent l'itinérance ici, chez nous. Notre mission est simple : offrir un lieu où l'on peut enfin se poser, réfléchir, se reconstruire et avancer après une période difficile de sa vie. »

- Paméla Simard, directrice habitation chez Rue Action Prévention (RAP jeunesse)

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale de la mairesse, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]