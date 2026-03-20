Avis aux médias - Le président de l'UMQ est dans la région de la Côte-Nord à l'occasion de sa tournée

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera dans la région de la Côte-Nord le 24 mars, à l'occasion de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

Il rencontrera M. André Thériault, représentant régional de l'UMQ et maire de Havre-Saint-Pierre, monsieur Benoit Méthot, maire de Sept-Îles, monsieur Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau, ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Monsieur Tremblay se rendra disponible pour accorder des entrevues et deux mêlées de presse sont prévues.

Quoi : Mêlée de presse à Sept-Îles



Date : Mardi 24 mars



Heure : 13h



Lieu : Centre des congrès, 513 Brochu, Sept-Îles, G4R 2X3

Quoi : Mêlée de presse à Baie-Comeau



Date : Mardi 24 mars



Heure : 16h45



Lieu : Devant le 55 Pl. la Salle, Baie-Comeau, G4Z 1J8 (à l'extérieur)

Pour confirmer votre présence ou organiser une entrevue, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]