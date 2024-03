AVIS AUX MEDIAS - Le PLQ dépose un projet de loi pour la création d'un poste de directeur parlementaire du budget

QUÉBEC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le leader parlementaire et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'institutions démocratiques et d'éthique, M. Monsef Derraji, informe les représentantes et les représentants des médias qu'il tiendra un point de presse le jeudi, 14 mars.

SUJET : Création du poste de directeur parlementaire de budget DATE : Jeudi, 14 mars 2024 HEURE : 11h15 (après la période de questions) LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131), Assemblée nationale du Québec



* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis dudit projet de loi.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

