AVIS AUX MÉDIAS - Le PLQ demande le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup

QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Le leader parlementaire de l'opposition officielle, M. Monsef Derraji, informe les représentantes et les représentants des médias qu'il tiendra un point de presse demain après-midi. Le porte-parole en matière de transports et de mobilité durable sera accompagné du conseiller du district de La Pointe de Rivière-du-Loup, M. Carl Thériault, du citoyen de Rivière-du-Loup, M. Marc Morin et de la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Mme Claudette Migneault.

SUJET : Traverse de Rivière-du-Loup



DATE : Mercredi, 29 mai 2024



HEURE : 13h15



LIEU : Foyer du hall principal de l'Assemblée nationale

