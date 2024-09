HARRISON MILLS, BC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que les dirigeants (Sts'ailes Siyam Leadership) du peuple Sts'ailes, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Grace Lore, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, participeront à une cérémonie de signature d'un accord de coordination historique visant à affirmer et à restaurer la compétence relative aux enfants et aux familles du peuple Sts'ailes, et à la célébration de cet accord.

Date : Le vendredi 6 septembre 2024

Heure : 13 h (heure du Pacifique)

Lieu :

5041, chemin Chehalis

Agassiz (C.-B.) V0M 1A0

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Sts'ailes, William Charlie, Directeur exécutif et grand chef, [email protected], Cc : [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Alison Giles, Directrice des communications, Ministère de l'Enfance et du Développement familial, 250-507-3418, [email protected]