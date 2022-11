OTTAWA, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Le Musée canadien de la guerre invite les gens de partout au pays et à l'étranger à participer à l'une des plus émouvantes cérémonies du jour du Souvenir au Canada. Le 11 novembre, à 11 h (HNE) précises, la lumière du soleil entrera par l'unique fenêtre de la salle du Souvenir et illuminera la pierre tombale du Soldat inconnu du Canada. Cet évènement fera l'objet d'une diffusion sur le site Web du Musée de la guerre et sur ses pages Facebook, Instagram et Twitter, permettant ainsi à tout le monde d'y assister.

Musée canadien de la guerre, Archives institutionnelles = Canadian War Museum, Institutional archives; Remembrance Day November 11/2010 at the Canadian War Museum (Groupe CNW/Musée canadien de la guerre)

Le 11 novembre, toute personne souhaitant visionner l'évènement pourra consulter, à partir de 10 h 40 (HNE), l'un des liens ci-dessous. En visionnant la diffusion, on pourra entendre l'explication de ce que signifie cette salle, puis on verra la lumière du soleil entrer et illuminer la pierre tombale à 11 h.

L'évènement pourra également être revu par la suite sur la page Web du Musée jusqu'au 14 novembre, à midi (HNE).

Cette année, nous sommes heureux d'accueillir à nouveau des membres du public dans cet espace plein de sens, après deux ans de restrictions en raison de la COVID‑19. Des billets gratuits, en nombre limité, seront disponibles à compter de 9 h au comptoir des Renseignements du Musée.

Pour en savoir plus sur les visites au Musée de la guerre durant la période du Souvenir, veuillez consulter museedelaguerre.ca/souvenir.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire du Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Les médias qui désirent inclure le lien de la diffusion en direct dans leurs reportages en ligne sur le jour du Souvenir peuvent obtenir les instructions auprès de la personne-ressource suivante :

Pour plus de renseignements, veuillez consulter museedelaguerre.ca . Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter , Facebook ou Instagram.

Si vous désirez que votre nom soit retiré de notre liste d'envoi ou si nous devions transmettre cette information à une autre personne, veuillez nous en aviser par courriel.

SOURCE Musée canadien de la guerre

Renseignements: Avra Gibbs Lamey, Agente principale des communications et des relations médias, Musée canadien de la guerre, Téléphone : 613-791-0910, [email protected]