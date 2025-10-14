OTTAWA, ON, le 14 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada organisera la réunion des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la Justice et de la Sécurité publique avec Mike Ellis, ministre de la Sécurité publique et des Services d'urgence de l'Alberta, et Mickey Amery, ministre de la Justice de l'Alberta. L'événement aura lieu à Kananaskis, en Alberta, les 16 et 17 octobre, afin de discuter des priorités en matière de justice et de sécurité publique.

Les médias auront l'occasion de filmer des plans de coupe (caméras uniquement, sans son).

Date :

Le jeudi 16 octobre 2025

Heure :

8 h 20 (HAR)

Lieu : Hall de réception du Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge

Les membres des médias pourront se joindre aux ministres, en personne ou virtuellement, pour une conférence de presse après la réunion. Les ministres s'adresseront aux médias par la suite.

Date : Le vendredi 17 octobre 2025

Heure : 14 h 15 HAE (12 h 15 HAR)

Lieu : Hall de réception du Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge

Notes à l'intention des médias :

En personne

Les personnes représentantes des médias accréditées doivent arriver 15 minutes avant le début de l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leurs accréditations. La photo d'identité doit être visible à tout moment.

Zoom

Pour obtenir le lien Zoom si vous souhaitez y participer virtuellement, veuillez vous inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse : [email protected]. Toutes les inscriptions doivent être complétées d'ici le vendredi 17 octobre à 11 h 30 HAE (9 h 30 HAR).

La conférence de presse et la rencontre avec les médias seront également diffusées en direct sur la chaîne YouTube du ministère de la Justice Canada. Seules les personnes représentantes des médias participant en personne, ou virtuellement grâce à Zoom, pourront poser des questions.

Personnes-ressources: Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]; Simon Lafortune, Directeur adjoint des Communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]