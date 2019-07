Avis aux médias - Le ministre Wilkinson visitera le site du glissement de roches de Big Bar

LILLOOET, BC, le 8 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural du gouvernement de la Colombie-Britannique, l'honorable Doug Donaldson, visiteront le poste de commandement du lieu d'incident du glissement de roches de Big Bar. Les ministres rencontreront les commandants du lieu d'incident, des représentants des Premières Nations de la région, et des experts techniques, et prendront part à un vol en hélicoptère au-dessus de la zone touchée.

Le Ministre sera à la disposition des médias sur place au poste de commandement du lieu d'incident, et à distance, à la suite de la rencontre et du vol en hélicoptère.

Date : Mardi 9 juillet 2019 Heure : 15 h 30 (heure du Pacifique) Lieu : Bureau local de Pêches et Océans Canada

654, Place Industrial, Lillooet (C.-B.) V0K 1V0 Directions : Bureau local de Pêches et Océans Canada

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Marie-Pascale Des Rosiers, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Tél. : 613-314-4591, Marie-Pascale.DesRosiers@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

