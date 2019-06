Avis aux médias - Le ministre Wilkinson annoncera des investissements pour les océans et les côtes du Canada lors de la Journée mondiale des océans

WEST VANCOUVER, le 6 juin 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, en compagnie de la députée de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country Pamela Goldsmith-Jones, , souligneront la Journée mondiale des océans en annonçant d'importants investissements dans des projets collaboratifs de science océanique et de restauration de l'habitat.

Les médias sont invités à y assister. Le Ministre répondra aux questions qui lui seront adressées après l'annonce.

Date : Samedi 8 juin 2019 Heure : 10 h (heure locale) Lieu : Centre d'entreprise scientifique du Pacifique

4160, rue Marine, West Vancouver (C.-B.)

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

