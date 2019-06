Avis aux médias - Le ministre Wilkinson accueillera des jeunes militants de 20 pays engagés dans la lutte contre la pollution plastique des océans

VANCOUVER, le 28 juin 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, prononcera un discours d'ouverture au camp d'entraînement des Héros de l'océan. Cet événement rassemble à Vancouver plus de 250 jeunes de 11 à 18 ans, provenant de 20 pays, pour le deuxième camp d'entraînement annuel des Héros de l'océan. Le camp d'entraînement permet aux jeunes leaders actuels et émergents de créer leurs propres campagnes en vue d'agir contre la pollution plastique des océans.

Les médias y sont invités.

Date : Samedi 29 juin 2019

Heure : 8 h 15

Lieu : Woodward 2, Édifice Woodward, 2198, Health Sciences Mall, UCB, Vancouver (C.-B.) V6T 1Z3

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Marie-Pascale Des Rosiers, Directrice des Communications, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans, Et de la Garde côtière canadienne, Tél. : 613-314-4591, Marie-Pascale.DesRosiers@dfo-mpo.gc.ca ; Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, Media.pac@dfo-mpo.gc.ca

