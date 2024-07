CALGARY, AB, le 3 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera un soutien fédéral destiné à aider les petites et moyennes entreprises de l'Alberta à tirer parti des possibilités économiques offertes par la commercialisation et l'adoption de technologies propres et de solutions d'énergie propre.

Le ministre Vandal annoncera un investissement considérable visant à faire progresser l’innovation en technologies propres en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Le ministre Vandal sera accompagné de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles; de George Chahal, député de Calgary Skyview; de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary; de Jason Chernow, représentant des citoyens du Calgary Elbow Métis District 6 et secrétaire d'Environnement et Changement climatique, gouvernement métis Otipemisiwak de la Nation métisse de l'Alberta; de Michael Mahon, directeur général par intérim, Alberta Innovates; de Sean De Vries, président exécutif, Battery Metals Association of Canada; et de Thomas McArthur, chef des opérations, Kuva Systems.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le jeudi 4 juillet 2024

Heure :

10 h 15 (HR)

Endroit :

Energy Transition Centre

Local 1500 (15e étage)

Tour Est Ampersand

112 4 Ave SW

Calgary (Alberta)

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personne-ressource: Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, 587-337-3141, [email protected]