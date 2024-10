GANANOQUE, QC, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias et le grand public sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra une activité communautaire suivie d'un point de presse au sujet de la Remise canadienne sur le carbone.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'allocution.

Activité : Séance de photos et point de presse Date : Le mardi 15 octobre 2024 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Gananoque (Ontario)

Les représentants des médias et les membres du public désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés de l'endroit où se tiendra l'activité et seront également informés de tout changement au déroulement.

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714 , [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]