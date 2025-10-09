Le gouvernement du Canada agit pour rendre la vie des Canadiens et Canadiennes plus abordable

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, donnera les détails concernant des nouvelles mesures que prendra le gouvernement du Canada pour réduire les coûts auxquels font face les familles canadiennes.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 10 octobre 2025

HEURE :

10 h 15

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le 10 octobre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]