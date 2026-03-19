TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce sur les efforts du Canada visant à soutenir un projet communautaire qui aide les femmes autochtones à Toronto.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Le vendredi 20 mars 2026

Heure : 10 h (HAE)

Lieu :

The Spirit Garden (coin sud-ouest du carré Nathan Phillips, à côté de l'hôtel de Ville de Toronto)

Teaching Lodge

100, rue Queen Ouest

Toronto (Ontario)

Remarque à l'intention des médias :

Les représentants des médias accrédités doivent arriver 20 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Une pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Relations avec les médias, FedDev Ontario, [email protected]