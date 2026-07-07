/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Fraser tiendra une conférence de presse sur les grandes réformes du Code criminel visant à protéger la population canadienne, qui ont désormais force de loi/

SURREY, BC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, tiendra une conférence de presse pour mettre en lumière les trois textes législatifs adoptés en juin visant à réformer le Code criminel, à renforcer les lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, à remédier aux délais judiciaires et à assurer la sécurité des enfants face aux personnes prédatrices.

Les personnes suivantes seront également présentes :

L'honorable Niki Sharma, vice-première ministre et procureure générale de la Colombie-Britannique

vice-première ministre et procureure générale de la Colombie-Britannique Ernie Klassen , député de Surrey-Sud--White Rock

, député de Surrey-Sud--White Rock Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton

député de Surrey Newton Brenda Locke, mairesse de Surrey

mairesse de Surrey Chef adjoint de la police Mike LeSage, Service de police de Surrey

Service de police de Surrey Chef de police Harj Sidhu, Service de police de Delta

Service de police de Delta Des membres de la Gendarmerie royale du Canada

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Date : Le mardi 7 juillet 2026

Heure : 12 h (HP)

Lieu : L'Atrium de L'Hôtel de Ville de Surrey

13450, 104e Avenue

Surrey (Colombie-Britannique) V3T 1V8

Le ministre Fraser tiendra également les rencontres à huis clos suivantes :

Le 7 juillet 2026

11 h (HP)



Table ronde sur la réforme du système de mise en liberté sous caution avec l'honorable Niki Sharma, vice-première ministre et procureure générale de la Colombie-Britannique, Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton, Ernie Klassen, député de Surrey-Sud--White Rock, Brenda Locke, mairesse de Surrey, et des membres du service de police de Surrey, du service de police de Delta et de la Gendarmerie royale du Canada, afin de souligner les mesures prévues dans le projet de loi C-14 visant les récidivistes et les actes de violence à l'encontre des services de première ligne.

Le 8 juillet 2026

9 h (HP)



Table ronde sur le vol à l'étalage, avec la Chambre de commerce de Surrey et White Rock et des membres du milieu des affaires, portant sur les répercussions de la criminalité, la victimisation répétée et les préoccupations en matière de sécurité publique pour les entreprises.

Avant sa visite en Colombie-Britannique, le ministre Fraser participera également aux événements suivants à Calgary :

Le 6 juillet 2026

7 h 30 (TM)

Petit-déjeuner aux crêpes à l'occasion du Stampede organisé par l'Université St. Francis Xavier

Lieu : Esmail and Safana Bharwani Hall

Collège Bow Valley

2e étage, Campus Nord

332, 6e Avenue Sud-Est

Calgary (Alberta) T2G 4S6

10 h (TM)

Fête du Stampede organisée par la Chambre de commerce de Calgary

Lieu : Calgary Marriott Downtown Hotel

110, 9e Avenue Sud-Est

Calgary (Alberta) T2G 0P5

Notes à l'intention des médias :

Les médias sont priés de confirmer leur présence à l'adresse [email protected] et d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-297-2431, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]