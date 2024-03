OTTAWA, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, prononcera le discours d'ouverture lors de la deuxième journée de la 92e édition annuelle de la Conférence d'Ottawa sur la sécurité et la défense, tenue par l'Institut de la Conférence des associations de la défense (ICAD).

Date : Le vendredi 8 mars 2024



Heure : 8 h (HNE)



Lieu : Fairmont Château Laurier

1, rue Rideau

Ottawa (Ontario)

Remarque à l'intention des médias : On invite les représentants des médias à s'inscrire en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] .

Renseignements: Emily Heffernan, Directrice des communications, Cabinet du président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]