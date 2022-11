PRINCE GEORGE, BC, le 15 nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annoncera l'ouverture de nouveaux bureaux de PacifiCan et un financement visant à améliorer des infrastructures communautaires et à renforcer les expériences touristiques dans le Nord de la Colombie-Britannique.

Le ministre Sajjan annoncera l’ouverture de nouveaux bureaux de PacifiCan dans le Nord de la Colombie-Britannique et un nouveau financement visant à soutenir des projets communautaires (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'évènement comprendra une allocution du ministre et une période de questions et réponses avec les représentants des médias, suivies d'une période de réseautage et de rafraîchissements.

Évènement : Le ministre Sajjan annoncera l'ouverture de nouveaux bureaux de PacifiCan dans le Nord de la Colombie-Britannique et un financement visant à améliorer des infrastructures communautaires et à renforcer les expériences touristiques.



Date : Le jeudi 17 novembre 2022



Heure : 10 h 15



Endroit : Atrium du pavillon McCaffray

Université du Nord de la Colombie-Britannique

3333, chemin University

Prince George (Colombie-Britannique)



IMPORTANT : Toute personne participant en personne à la conférence de presse ne doit pas présenter de symptômes ressemblant à ceux de la COVID-19 et ne doit pas avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif au cours des 14 derniers jours. Les directives en matière de santé publique doivent être respectées à tout moment.

Renseignements: Personnes-ressources: Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Lynsey Brothers, Conseillère en communications Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]