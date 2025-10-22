OTTAWA, ON, le 22 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, prononcera un discours lors de la Conférence nationale sur les politiques de l'Association des produits forestiers du Canada intitulée, « Nous cultivons pour bâtir le Canada ».

Date : Mercredi 22 octobre 2025



Heure : 15 h 45 HAE



Lieu : Centre national des Arts (Salle Canada)

1, rue Elgin

Ottawa, (Ontario) K1P 5W1

Pour plus de détails, veuillez consulter Actualités et médias | L'Association des produits forestiers du Canada.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]