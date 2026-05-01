Avis aux médias - Le ministre Miller présentera les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026, à Montréal English
Nouvelles fournies parPatrimoine canadien
01 mai, 2026, 11:30 ET
Le ministre Miller présentera les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 visant à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires
MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - Ce samedi, le 2 mai, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra une conférence de presse à Montréal pour souligner les récents investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous qui visent à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires.
Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.
Voici les détails :
DATE :
Le samedi 2 mai 2026
HEURE :
11 h
Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 10 h, le samedi 2 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.
SOURCE Patrimoine canadien
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]
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